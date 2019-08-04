苗栗縣後龍鎮溪洲社區種植花生聞名，花生寶寶迎賓模樣可愛。（巫靜婷攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊體驗花生春捲冰淇淋DIY。（巫靜婷攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊、鎮長朱秋隆體驗炒花生。（巫靜婷攝）

後龍鎮長朱秋隆體驗刨削花生糖。（巫靜婷攝）

民眾體驗花生春捲冰淇淋DIY。（巫靜婷攝）

又到了花生的產季，苗栗縣後龍鎮溪洲社區種植約20多公頃的9號及6號花生，4日舉辦花生展銷活動並推廣社區營造，溪州社區發展協會理事長何錦麟表示，拓展花生銷售，今年新研發「花生豆腐」產品，使花生不只做花生糖、花生醬，多元行銷盈餘有望投入社區關懷弱勢。

後龍鎮花生種植面積約70公頃，總產量達18萬公斤，位於濱海地區的溪洲社區特殊砂質土壤適合種植甘薯、花生等根莖類作物，口感香脆扎實深受消費者喜愛，何錦麟表示，今年花生未受氣候異常影響，1甲地約可產出5000多斤花生，9號花生顆粒小、口感硬，適合炒香，6號花生顆粒大，適合蒸煮。

溪洲社區新研發口感綿密的「花生豆腐」，軟嫩豆腐淋上醬汁，入口即散發濃醇花生香氣，鹹香滋味刺激味蕾，何錦麟說，一般提及花生只有單一產品，繼花生糖、花生醬後，花生豆腐擴展多元性，增加農產行銷契機，部分銷售盈餘將投入社區關懷據點照顧老人及脆弱家庭，達到社區自理。

後龍鎮長朱秋隆指出，溪洲社區為全縣及鎮內第一個通過行政院水保局「農村再生計畫」的社區，去年榮獲全國社區卓越獎，是鎮上社區營造的模範，溪洲社區的花生大多由熱心志工種植，期盼母雞帶小雞，溪洲的成功經驗能帶領鎮內其他社區提升，成為下個卓越社區。

(中時 )