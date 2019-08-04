11歲的貝絲乖乖等著要泡入水中好好涼快涼快，這水冰冰的，比她的體溫還低一些。她每週一次的水療時間只有短短17分鐘，但對這位關節炎患者來說，這17分鐘，卻宛如置身天堂。

順帶一提，貝絲（Bess）是隻貓。

這隻緬因貓體重足足有10公斤，關節疼痛情況非常嚴重，主人為了幫她減輕痛苦，每週都會帶她到華府一間動物醫院，幫她好好「鬆鬆筋骨」。

除了傳統的獸醫治療，這間醫院還提供多種服務，像是針灸、治療超音波等原本只有人類才能做的療法。

這間動物醫院的獸醫全年無休，其中一名63歲醫師克里潘（Christine Klippen）說：「美國人現在越來越把寵物當成真的家人在照顧。」

對千禧世代而言更是如此。

克里潘說，千禧世代把寵物當成「毛孩子」，而在收入普遍較高的華府更是「寵」得無極限，很多人會為毛小孩尋求最棒的照顧。

根據美國寵物產品協會（American Pet Products Association）主席金恩（Steve King），美國約8490萬戶有養寵物，也就是高達6成8的家庭有養毛孩子。

金恩說，「千禧世代養寵物的人是所有世代之冠」，已經超過了嬰兒潮世代。

去年花在寵物上面的消費支出來到空前的726億美元，美國寵物產品協會預計，2019年這個數字還會繼續攀升到754億美元，而其中，又以健康照護支出成長最快。

另一間動物醫院的獸醫哈賽爾（Brant Hassell）表示，現在年輕人聽到有寵物健康照護，「不會像以前人那樣排斥」。

「對很多人而言，狗兒是他們的第一個小孩。」

(中時 )