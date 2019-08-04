由大陸人氣男星楊洋主演的戲劇《全職高手》開播一週以來已突破4億人次點擊，他在劇中扮電競大神，被迫退役到網吧中當網路管理員從零開始，面不改色地網吧電腦密碼全部改成「葉秋無敵最俊朗」（戲中角色名），讓網友笑噴！一展電競大神的風範，也意外引發起粉絲的「文盲式追星」熱潮，這新名詞也意外成為網路話題。

楊洋《全職高手》劇照。（圖／WeTV提供）

楊洋在《全職高手》飾演電競大神，網友形容角色是天生將才，有單打獨鬥能力，也有率領團隊出征的號召力，楊洋認為這角色相當有魅力，強大的精神力打動了自己，「他非常專注，對自己非常有信心。哪怕遇到低谷，也不會把低谷當作打敗他的困難。」

劇中楊洋電競大神的風範，戲外透露自己在拍戲空檔時打電玩，終於把角色練到滿級，又說自己已經練了三個職業，網友誇他戲外也儼然是個「大神」，甚至求大神組隊一起打怪練功。楊洋戲裡風趣、幽默又溫柔模樣，引發「文盲式追星熱潮」，該詞形容對比文化人追星時的詞藻華麗且情緒管控，文盲式追星則顯得情緒激昂卻用詞俗與單調，比如：啊啊啊啊啊啊啊！好帥啊啊啊啊！等等詞彙，讓網友直呼，「啊啊啊啊啊啊啊！哪個女生不想跟大神連線！」。

(中時電子報)