台北市長柯文哲今（4日）上午9時許由台北市政府顧問蔡壁如等陪同前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（4日）上午9時許由台北市政府顧問蔡壁如等陪同前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。關於柯文哲即將組「台灣民眾黨」是否將針對民進黨新潮流派系的選區，柯文哲坦言，不喜歡新潮流是事實，「新潮流的人我一定要提名去把他幹掉，沒到那麼嚴重程度」。

柯文哲表示，他雖然看新潮流不順眼，但不見得每一個人都是壞人，他對那個流派很不喜歡這是事實，但是不用講到陰謀論。

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