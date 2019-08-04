組黨針對新潮流選區？柯P：沒到那麼嚴重程度 17:042019/08/04 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲今（4日）上午9時許由台北市政府顧問蔡壁如等陪同前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲今（4日）上午9時許由台北市政府顧問蔡壁如等陪同前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。（葉書宏攝） 台北市長柯文哲今（4日）上午9時許由台北市政府顧問蔡壁如等陪同前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。關於柯文哲即將組「台灣民眾黨」是否將針對民進黨新潮流派系的選區，柯文哲坦言，不喜歡新潮流是事實，「新潮流的人我一定要提名去把他幹掉，沒到那麼嚴重程度」。 柯文哲表示，他雖然看新潮流不順眼，但不見得每一個人都是壞人，他對那個流派很不喜歡這是事實，但是不用講到陰謀論。 (中時 ) #2020大選 #柯文哲 #新潮流 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲組台灣民眾黨 北市府態度曖昧：明天回應 19:352019/07/31 政治 柯文哲組黨 拚10席區域與不分區立委 21:232019/07/31 政治 組黨戰2020？3年前一則新聞讓粉絲哭：14年柯P去哪了 22:412019/07/31 政治 柯文哲組黨傷到誰？ 郭正亮分析 01:322019/08/01 政治 王世堅批柯組黨 騙子升級詐騙集團 15:062019/08/01 政治 王世堅批柯組黨 騙子升級詐騙集團 15:162019/08/01 政治 有人要鬧場 柯創黨大會恐變拋棄大會 00:032019/08/02 政治 柯文哲組黨 董智森笑稱逢鬼門開 00:082019/08/02 政治 首度鬆口挺郭！柯P「毫不猶豫」支持郭台銘 22:482019/08/02 政治 做一任下一任換你！柯：聽聽就好 10:172019/08/04 政治 政治熱門新聞 接任韓競辦發言人 何庭歡說話了 - 政治 韓國瑜競選總部發言人 敲定台視主播何庭歡 - 政治 老師從台獨變挺韓 網訝異改變之因 - 政治 韓國瑜上趙少康節目 這句話網讚爆 - 政治 柯郭王組隊挑2020？網砲轟五字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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