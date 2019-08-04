台中市府法制局統計去年受理消費爭議申訴案件，補習班糾紛排第7名，但今年1月至7月，補習類申訴案件數就有203件，飆升到第3名。（圖／台中市府提供）

台中市府統計去年受理消費爭議申訴案件，補習班糾紛排第7名，但今年1月至7月，補習類申訴案件數就有203件，飆升到第3名，與去年同期115件相較，成長近77％，究其原因為某外國語言補習班爆發財務問題無預警倒閉，消費者因契約無履約保證，衍生退費爭議，提醒需先檢視契約是否有履約保證，避免發生業者倒閉求償無門。

市府法制局長李善植指出，補習費用通常分為一次繳納或分期付款，一次繳納雖然比月繳方式便宜，但業者若倒閉，又未提供履約保證時，消費者可能會蒙受損失，建議選擇以月繳方式繳交補習費用，如需一次繳納，應慎選有立案且提供履約保證的補習班。

此外，採分期付款繳納費用時，付款工具建議採信用卡方式給付，業者如不能提供服務時，在一定期間內可向發卡銀行申請列入爭議款，拒絕繼續付款，比現金支付更有保障。

「在簽署契約前，先完整檢視契約內容，詳閱解約退費及課程使用期限等」，李善植強調，短期補習班還有攜契約書回家審閱5天權利，如果發現契約內容違反規定，可檢附相關事證向主管機關檢舉。

針對近年來各類才藝、多國語言、職能探索及證照考試等補習課程需求龐大，但補習費用多採預先繳付方式，在業者經營不善倒閉時，相關消費糾紛也隨之而來。

法制局呼籲消費者，簽約前除了解課程及設備等軟硬體設施外，針對預付繳費方式，應先檢視契約是否有履約保證，避免發生業者「落跑」問題。

為避免類似情形再發生，教育部去年修正「短期補習班補習服務契約書應記載及不得記載事項」，規定非採按月繳納的補習班業者必須提供履約保證，可由信託機構或金融機構就補習班所收費用的30％提供履約保證，或當補習班無法提供服務時，學員可向加入聯合保證協定的補習班換取等值服務，讓學習持續進行。

(中時 )