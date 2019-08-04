將軍澳大遊行遊行隊伍今日下午約兩時半從寶翠公園起步，遊行隊伍一路高叫，「香港警察知法犯法」、「黑警可恥」的口號；在途經將軍澳警署時，除有數名示威者在警署外圍噴漆，下午4時40分左右，更有近20名示威者向警署投擲雞蛋，港警則帶著警犬驅離示威民眾。

《星島日報》即時報導，遊行隊伍頭在下午3時許途經將軍澳警署，期間遊行人士不斷高叫高叫「香港警察知法犯法」、「黑警可恥」的口號，並粗口指罵警方，不時發出噓聲，有人用激光照射警員的面部。有數名蒙面的示威者曾經使用噴漆在警署外圍噴上罵警字句，之後迅速離開，警員未有制止。

報導稱，下午3時半左右，有市民發現將軍澳警署已經關上。警方宣布，將軍澳區警署報案室現已暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道；有配備頭盔的警員在警署內戒備。多名警員守在天台，從高處監察遊行情況，並用攝錄機拍攝。下午4時，有部分示威者在警署外聚集高叫口號，也有人在警署外放置狗糧。

下午約4時40分，一批近20名示威者向警署投擲雞蛋，防暴警察配備盾牌，帶同警犬驅趕。

(中時 )