大內農會產銷班青農為推廣酪梨，由小孩自製水果造型鉛筆，全家為推廣酪梨產業一起努力。（劉秀芬攝）

大內區酪梨節4日上午於大內國中展開，主辦單位搬出用50顆酪梨、30顆芒果製作的巨無霸沙拉要讓大家享用。（劉秀芬攝）

大內區酪梨節4日上午於大內國中展開，主辦單位搬出用50顆酪梨、30顆芒果製作的巨無霸沙拉要讓大家享用。（劉秀芬攝）

台南市大內區酪梨栽種面積全國第一，品質享譽全台，每年夏天酪梨產業文化活動更是地方一大盛事，今年活動4日上午於大內國中展開，主辦單位搬出用50顆酪梨、30顆芒果製作的巨無霸沙拉要讓大家享用，民眾驚呼連連，連台南市長黃偉哲也忍不住搶先品嘗。

黃偉哲表示，酪梨可說是水果之王，連日本料理裡面都一定要入菜，酪梨的營養價值這麼好，應該多多推廣。黃也說，大內除了酪梨、還有很好的芒果、木瓜，不怕貨比貨 就怕不識貨，期望大家共同推銷，好產品讓更多人認識，更多人來採購。

今年大內酪梨節主題為「酪夏幸福，有梨真好」，現場除有精彩的社區表演，還有闖關遊戲、農特展品展售。大內石子瀨社區酪梨籽麵、酪梨籽茶推廣有成，現場人氣很旺；大內農會產銷班青農不僅推出多樣品種的酪梨特賣，更由青農小孩自製水果造型鉛筆，全家為推廣酪梨產業一起努力。

大內區公所為推廣「由產地到餐桌」理念，今年特別推出50桌酪梨幸福餐，開放登記3天就爆滿。此外，今年酪梨節更結合模範父親表揚活動，除了由黃偉哲親自頒獎給每位模範父親，公所也請得獎的爸爸與家屬們一起享用酪梨水果風味餐，提前歡度快樂的父親節。

(中時 )