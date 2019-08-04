暑假期間的兒童營隊五花八門，讓人眼花撩亂，其中，台灣社會工作實務發展協會舉辦的營隊，讓小朋友採購蔬果，還得學習下廚烹調料理，堪稱是最「務實」的技能。

台灣社會工作實務發展協會祕書長林月英指出，今年暑假舉辦「我的追夢日記─兒少暑假健康生活及夢想探索營隊」，為期3天的活動，結合不同的單位和師資，藉由食品安全、市場採購、手作料理、桌遊實作、職場體驗等，引導兒童和青少年從各種有趣且實用的體驗，探索自己的夢想，認識自己的優勢和長處，並且討論實踐夢想的管道與方法。

因此，邀請長期推動友善環境，與食農教育的江靜晞、喻榮華老師，帶領學員辨識與選擇安全蔬果，實地採購還要拿起鍋鏟，動手做料理。並由諮商心理師王雅涵，透過桌遊認識自己和他人的優勢，團隊腦力激盪出實踐夢想的方法；還有中租青年展望基金會與成旅晶贊飯店，提供學員房務、餐飲及外場服務等職場介紹與體驗。

(中時 )