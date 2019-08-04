中視、中天娛樂台新戲《小女花不棄》8月5日晚間登場，林柏宏戲份頗重，他飾演的東方炻，有些腹黑又帶點俏皮，對林依晨飾演的「花不棄」情深義重，擄獲許多女性觀眾的心。該劇感情線主要圍繞在林依晨、張彬彬、林柏宏之間的三角情緣，其實不少觀眾也支持「花東CP」，覺得林柏宏有點壞卻極為深情，正是少女心中的理想型，他劇中遭林依晨拒絕不下百次，被問真實世界示愛被拒幾次是極限？林柏宏說，「如果連續被拒絕5次以上，應該就是對方對自己沒有心意」。

林柏宏在《小女花不棄》飾演東方炻，對林依晨飾演的花不棄情深義重。（中視提供）

但林柏宏解釋，他倒不是因為被拒絕太多次而放棄，而是不想帶給對方困擾而作罷，所以他非常佩服「東方炻」能鍥而不捨，為愛付出這麼多，也可見用情至深。他覺得，這角色迷人之處，就在於看似很多事情不放在心上，骨子裡卻是一個把情感看得非常重的人，「如果跟東方炻一起生活一定很有趣味」。 戲外，林柏宏的感情觀是，「感情是一種互動，喜歡的人自然會想跟對方多互動，想聊聊天或約對方出去。」

首度嘗試古裝劇也讓林柏宏壓力爆表，尤其背台詞，「每早先坐在床上，把今天所有的台詞背過一遍才會下床梳洗」，他說，心理壓力是來自於深怕自己的表現會影響到整個劇組，幸好拍攝進入狀況後，順利很多。此外，古裝服飾和時裝也差異很大，「很多層，袖子很大，像褲裙的服裝，我常想著要怎麼駕馭。費了一番力氣練習，讓自己不只是走路，還要做到走路有風，就是想把這角色的姿態呈現出來」。

林柏宏在《小女花不棄》飾演東方炻，對林依晨飾演的花不棄情深義重。（中視提供）

劇中主角幾乎都少不了騎馬戲，林柏宏開拍前就接受騎馬訓練，「一開始對馬真的有點害怕，每天有空就練習，收工後也練習。」苦下功夫，讓他到後來已經可以放鬆的騎馬，甚至殺青最後一天，還挑戰飛身上馬的鏡頭，讓他拍完很具成就感。

(中時 )