「超犀利趴10」邀請27組藝人輪番演出，不乏來自國內外歌手，4日邀請日本樂團flumpool凡人譜，這也是主唱山村隆太休養1年後，終於在今年復出，也選擇在超犀利趴和歌迷相會，守住一期一會的承諾，更驚喜合體五月天阿信，隆太更誠意十足全程用中文，看到阿信時說「今天很開心，我們想看見你」，阿信則反問「這是告白嗎」讓現場歌迷笑翻。

2017年12月3日主唱山村隆太罹患「歌唱時機能性發聲障礙」而暫停活動，2019年1月13日宣布復出。隆太在「犀利趴10」帶來一連串歌曲，包括；阿信驚喜出場時，山村隆太開心地說「很開心，我們想看見你」，阿信則巧妙回說「這是告白嗎？」而山村隆太說「休息期間，還去看了五月天演唱會，很感動，我得到很多勇氣，謝謝」並和阿信互相鞠躬，阿信回「他（隆太）特別飛到大阪來看」，但停頓1秒又說「阿，你就是大阪人」，隆太說「對，我的故鄉」，有趣互動逗笑台下觀眾。

兩人唱完〈証明〉時，山村隆太說「好久沒一起唱這首，上一次是五年前」，阿信則驚訝「我們竟然認識這麼久」，並向觀眾說「他跟我傳line都打中文，但我知道不是為了我，而是為了大家（歌迷）」，山村隆太難掩興奮，高喊「我好像作夢一樣，我想再一起唱，好嗎？」，兩人再帶來五月天的〈OAOA〉，激情嗨唱更讓歌迷不斷尖叫。

山村隆太也分享休養期間心境轉變，「聲音出不來是好事，我有時候會對自己說沒事，雖然會讓人變得脆弱，情況越來越嚴重，需要求助的時候，才發現很多人越來越幫助我，所以我今天可以站在這邊唱歌」，更說「有時候要示弱不簡單，但是有時候示弱也是一種堅強」一番真情告白也感動台下歌迷，熱烈鼓掌給予鼓勵。

日本團體flumpool凡人譜主唱山村隆太和五月天阿信於「超犀利趴10」合唱。（盧褘祺攝）

日本4人樂團flumpool凡人譜受邀《超犀利趴10》，五月天阿信驚喜合體。（盧褘祺攝）

日本團體flumpool凡人譜主唱山村隆太和五月天阿信於「超犀利趴10」合唱。（盧褘祺攝）

日本團體flumpool凡人譜主唱山村隆太和五月天阿信於「超犀利趴10」合唱。（盧褘祺攝）

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