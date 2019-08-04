兒藝節遊行隊伍出現巨型猛瑪象、印度神牛、人面獅身像等造型氣球，場面盛大。（譚宇哲攝）

遊行隊伍扮裝成漫威英雄復仇者聯盟、DC英雄蝙蝠俠及神力女超人等各式特色造型。（譚宇哲攝）

許多家長親自帶著小朋友變裝創意特色造型。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜也到場參加踩街活動。（譚宇哲攝）

新北兒藝節變裝大遊行 市府前驚現巨型猛瑪象

新北市兒童藝術節「未來怪獸島」歡樂變裝大遊行今天下午4點至晚間7點在新北市府周邊盛大登場，遊行隊伍扮裝成漫威英雄復仇者聯盟、DC英雄蝙蝠俠及神力女超人等各式特色造型，還有巨型猛瑪象、印度神牛、人面獅身像等造型氣球遊行隊伍，讓民眾看得目不轉睛，場面熱鬧滾滾。

新北市兒童藝術節踩街活動邁入第9年，今年活動號召百人親子變裝，與超過30組來自國內外的變裝隊伍一起遊行，許多家長也親自帶著小朋友變裝成喜愛的卡通人物造型，宛如變裝嘉年華。

新北市長侯友宜今天下午也到場參加踩街活動，與成千上萬的市民一起觀賞遊行開幕表演，侯友宜更親自扮成未來戰警，與騎士和魔法師一起揪民眾對抗三頭龍怪獸，逗樂在場所有小朋友。

侯友宜說，歡樂變裝大遊行是兒藝節的重頭戲，不僅有非常多在地表演團隊、學校、社區團體及藝術團體的熱情參與，謝謝所有民眾到新北市來，一起參加暑假最歡樂的變裝趴。

(中時 )