時速1,400公里 俄獵人隱形無人機首飛 17:132019/08/04 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 俄羅斯「獵人」無人隱形攻擊機。（俄羅斯 Fighter_Bomber Instagram） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「獵人」隱形無人戰機 「獵人-B」（Okhotnik-B）隱形無人機體型龐大，翼展超越蘇-34「後衛」（Fullback）重型戰鬥轟炸機，據信是俄羅斯第6代戰機的原型。而俄羅斯國防部宣佈，這款尖端重型無人戰機3日已首飛。 據塔斯社與「今日俄羅斯」（Russia Today）報導，「獵人」在軍事試飛場起飛，在海拔600米高處飛行了約20分鐘，接著成功降落。據稱「獵人」的起飛重量在20－25噸之間，作戰範圍可達5,000公里，超音速飛行時速為1,400公里。 (中時電子報) #俄羅斯 #第6代戰機 #無人機 #獵人 #首飛 也許您會感興趣 推薦閱讀 殲20技術上身 梟龍鬥飆風誰威 14:162019/07/18 軍事 打造陸下代隱形戰機 瀋飛成飛將聯手 11:402019/07/20 軍事 提前7年！效法F-16 F-35救命神器上身 15:142019/07/25 軍事 B-21隱形轟炸機2021首飛 美起碼需100架 09:282019/07/26 軍事 轟炸伊朗基地 以F-35I全能王好忙 09:332019/07/31 軍事 軍事熱門新聞 時速1,400公里 俄獵人隱形無人機首飛 - 空軍 陸殲20追上F22、F35 尚有3大缺陷亟待升級 - 軍事 史上罕見共軍大演習 五大戰區齊動 含對台2場軍演 - 軍事 土遭美踢出F-35專案 都怪這國猛遊說 - 軍事 蘇57量產降價20％ 俄國人動了什麼手腳？ - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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