「獵人」隱形無人戰機

「獵人-B」（Okhotnik-B）隱形無人機體型龐大，翼展超越蘇-34「後衛」（Fullback）重型戰鬥轟炸機，據信是俄羅斯第6代戰機的原型。而俄羅斯國防部宣佈，這款尖端重型無人戰機3日已首飛。

據塔斯社與「今日俄羅斯」（Russia Today）報導，「獵人」在軍事試飛場起飛，在海拔600米高處飛行了約20分鐘，接著成功降落。據稱「獵人」的起飛重量在20－25噸之間，作戰範圍可達5,000公里，超音速飛行時速為1,400公里。

(中時電子報)