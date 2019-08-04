「卡神」楊蕙如屢次被踢爆在網路上帶風向，更被指有一批網軍，台大批踢踢八卦版公告將「卡神」的「Slow」帳號列為不受歡迎使用者，並拒絕提供slow及其分身帳號服務。新北市議員葉元之表示，全民要問的是，到底民進黨還有多少個楊蕙如，一手拿政府的資源，一手在網路上帶風向？

葉元之指出，PTT帳號部清查出，有一個操弄風向的集團，總共有170個帳號，而其中就包括了污衊大阪辦事處，導致大阪處長蘇啟誠以死明志的帳號idcc，以及謝系子弟兵，「卡神」楊蕙如本人的帳號slow。

葉元之批評，民進黨整天譴責網路假消息，而真正在PTT散布謠言帶風向的，就是駐日代表謝長廷的人馬，真的是做賊喊抓賊。關西機場事件時，輿論一面倒批判謝長廷，就是卡神集團的idcc，率先在PTT為護航謝長廷「小夫完全管不到大阪駐日代表處」，並且指責大阪處「黨國餘孽」，「打死換光光日本的台僑界會很高興」。

葉元之與台北市議員李明賢日前一起向台北市刑大告發idcc「散布謠言」，遺憾到今天還沒辦法真相大白，警方說，idcc的案子有在辦，今年四月就移送給北檢，但因為「偵查不公開」，所以不能透露idcc的身分。原來在民進黨政府的心中，還有「偵查不公開」這件事，民進黨瘋狂查辦對自己不利的假消息，查獲後就喜滋滋的公布給媒體，什麼時候考慮過「偵查不公開」？

葉元之質疑，農委會一年1450萬元的網路行銷計畫，至少就可以養一群「卡神」，而整個中央機關有多少個部會，多少個千萬以上的「網路行銷計畫」，到底還有多少個「卡神」？拿人民的錢，洗人民的腦，這是民進黨的現在進行式。民進黨自己就靠著假消息、帶風向重返執政，現在卻把網路當成敵人，要箝制民意，製造寒蟬效應。

(中時 )