為了慶祝父親節，新竹縣政府4日上午在新竹縣議會大禮堂，舉辦今年度模範父親表揚活動，由縣長楊文科、議長張鎮榮親自頒贈匾額表揚，也感謝模範父親們以身作則，豎立榜樣，而受表揚的模範父親也獲得喜憨兒烘焙屋竹北工作站蛋糕、免費全家福拍攝含框組等。

楊文科、張鎮榮表示，今年表揚16名模範父親，其中有4名已逾90高齡，最年長為94歲，滿80歲則有5位、70歲以上者為6位，最年輕則是68歲，均是家庭支柱、社會模範。

受表揚的的新埔鎮模範父親魏世琳，曾研究提升水稻品質幫助農民，在頒獎前夕已經仙逝，由其長子魏德淦代為出席，魏世琳次子魏德興說，父親在離世前夕獲知入選而十分高興，父親在貧苦環境中拉拔5名子女長大，具客家硬頸精神，雖不善言語，卻以身教影響，他提及父親過往時眼況泛淚，場面令人動容。

竹東鎮模範父親姜義鎮曾任教師、主任、校長，今年已屆87歲，曾出版60多本作品，曾獲中國語文獎章、台灣省文化處報導文學獎等獎項，他生長的年代家境困苦，因受好友身為校長的父親推薦，才能順利讀師專，他也秉持父親所言「不管什麼事都認真做」，他以身作則，和子女同一房間讀書，孩子們也各自台灣、美國頂尖大學畢業，表現優異。

湖口鄉模範父親曾德潭曾任公職40多年，仍在新竹縣稅捐稽徵處擔任股長、縣府局長等工作，也曾獲財政部財稅金融優秀人員、全國模範公務人員，他教導子女都以自由發展為主，孩子們也都自愛、發展很好。

在模範父親表揚活動中，來自各鄉鎮的模範父親也各展才藝，像是芎林鄉的何智揚拉奏二胡、兒子演唱；尖石鄉的達利．貝夫宜則以嘹亮歌聲表演，十分精彩。

(中時 )