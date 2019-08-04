綽號「紅龜」的男子蔡進德（50歲）疑因不滿常遭蔡姓鄰居辱罵，又懷疑死者父親沒把他家風水做好，去年12月底，趁鄰居返家、在停車時，連續向蔡姓鄰居開5槍，導致他傷重不治。台中地院認為蔡男手段兇殘、目無法紀，依殺人及非法持有槍枝罪判他無期徒刑，可上訴。

判決指出，蔡進德因為罹患口腔癌，又不滿蔡姓鄰居數次辱罵他，去年12月24日下午，獨自躲藏在沙鹿區住處巷子旁，等待蔡姓鄰居騎車返家時，先對蔡姓鄰居射擊4槍、接著趁鄰居回頭時又朝他胸口擊發1槍，導致鄰居腹腔臟器破裂出血，送醫不治。

蔡進德犯案後騎機車逃逸，並獨自逃亡達10天後，才向警方投案，警方並於他住處起出手槍、彈匣等犯案工具。蔡男出庭時供稱，死者的父親是風水師，兩人雖從小認識，但懷疑其父故意將自家的風水做不好，再加上常被死者辱罵，積怨很深，才憤而行兇。

檢警也查出，蔡男犯案使用的槍枝是10多年前友人寄放的制式手槍，因另案在監服刑的他雖已於今年3月腦中風，但台中地院認為，蔡男趁著被害人騎車返家時突然開槍射殺對方，堪稱是近乎行刑式格殺，且他為了宣洩個人心中不滿、動用私刑，嚴重危害社會治安，判處他無期徒刑、褫奪公權終身，併科罰金20萬元。

(中時 )