伊朗與西方的矛盾愈益激烈，伊朗在剛剛在波斯灣查扣一艘外國油輪，聲稱船上的70萬桶原油是不合法的走私燃料。這也是伊朗與西方在近期的的衝突後，第3艘遭扣留的油輪。
從上個月，伊朗以「違反海事規定」而扣押一艘掛有英國標誌的油輪後，波斯灣地區的緊張局勢就一直上升。幾週前，英國將一艘伊朗的油輪在直布羅陀海峽扣下，理由該船目的地是敘利亞，違反歐盟的制裁行動。在伊朗抗議未果後，他們也有新的舉動。
據黎巴嫩新聞台週日報導，伊朗革命衛隊在波斯灣扣留一艘外國油輪，說這艘船是向一些阿拉伯國家走私燃料，違反海事法。
目前尚不知遭扣的油輪的名稱、船籍與目的地。
文章來源：Iran's Revolutionary Guards Capture Foreign Oil Tanker Allegedly Smuggling Fuel in Gulf - Report
(中時電子報)
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