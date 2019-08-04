「浩角翔起」成員謝炘昊（浩子）近日帶愛妻跟一雙兒女到國外旅遊，自1日起陸續在官方臉書專頁發表「大哥的暑假作業」系列文章，2日深夜他在發文中與自己對話，並感性提問「下次見面不知道是什麼時候了」，意外引發粉絲共鳴。

浩子陪伴2個孩子。（取材臉書）

經紀人表示，浩子這趟旅行最終目的地是瑞士，期間會先到日本玩幾天，被問到文中一句「下次見面不知道是什麼時候了」是否意有所指？經紀人笑說：「那是他跟自己的對話，沒有其他意思啦。」他在該篇文章提及，「親愛的自己，你看出我好開心，笑著說這個開心好矛盾，因為那年我們一個人在天燈上面寫著我們要變成一個SuperStar，可是今天的午餐，我們卻因為店裡面沒有半個人認識我們而感到開心自在，而且這一盤握壽司，不必在心裡分配誰吃什麼，而是通通給我們一個人吃就好了，原來我們一個人在一起的時候，也好幸福哦。」

浩子一向是個生活哲學家，他忍不住對自己感性提問，「來，我們敬我們一杯！下次見面不知道是什麼時候了，所以，我們打勾勾：『我們一個人要永遠愛著彼此好嗎？』於是，我們一個人各自回到同一個地方，感覺我們一個人好像陌生人。」浩子前幾年帶妻小環遊世界歸來，當時受訪就透露自己有「流浪癮」，此次發文彷彿呼應，令粉絲相當觸動。

(中時 )