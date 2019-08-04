劉男見警盤查心虛落跑。（巫靜婷翻攝）

苗栗警分局偵查隊接獲線報，指稱苗栗市國華路有可疑人車，隨即派人員前往盤查，不料24歲劉姓駕駛見狀心虛，立即棄車逃逸狂奔400多公尺遠，警方隨即從後追趕，最後在民宅附近的一處巷道內將他逮捕，並在車內查獲100多包毒品咖啡包與現金約5萬元，訊後依《毒品危害防制條例》送辦。

警方查出劉姓男子學生時期曾練過田徑，當日見警盤查，疑似因持有毒品擔心被捕，立馬棄車逃逸，警方見狀上前追趕，雙方就在車道上你追我趕，途中還翻過中央分隔島逆向狂奔，驚險畫面全被行車紀錄器拍攝下來。

劉男逃跑的過程，一度私闖民宅，再從後門竄出，屋主事後受訪表示，當時家中只有老人家，那名男子先是打開前門鑽進來，然後一溜煙就往後門竄出。劉男雖身手矯健一下子就不見蹤影，但在熱心民眾提供線索下，警方鍥而不捨擴大搜捕，最後在400公尺遠的一處巷道中發現他，順利將他銬上腳鐐逮捕。

劉男向警方辯稱，車內毒品全供自己食用，但警方懷疑他涉嫌販賣，訊後依《毒品危害防制條例》移送苗栗地檢署偵辦，檢方諭知8萬元交保候傳。

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(中時 )