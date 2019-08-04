七夕情人節前夕，拜訪織女的故鄉。彰化縣和美鎮公所每年八月舉辦七夕遊和美‧親子鐵馬逍遙遊，今年活動邁入十周年，1500名參與親子4日一大早集結在和仁國小操場，彰化縣長王惠美也親自出席為活動鳴槍，強調會全力協助公所籌措經費，讓活動一年年辦下去。
早年和美鎮紡織工廠數量曾居全台之冠，「和美織仔」聞名全台，至今紡織仍是在地重要產業，公所戮力行銷和美「織女故鄉」的形象，2010年起辦理七夕由和美活動，並由彰化縣單車體育運動協會長期承辦，每年規畫不同路線，既能休閒健身、節能減碳，也藉此深入認識地方人文風情。
王惠美表示，感謝協會陳欽柱、總幹事蔡國揚，長期推動自行車運動，每年用心安排不同路線，帶參與鄉親騎乘經過許多地方特色景點，兼具本土教育，讓鄉親年年都很期待，今年繞整個和美鎮市區郊區一圈，騎乘距離約20公里，讓更多青少年在暑假期間能有健康正當的休閒，也促進親子間關係。
阮厚爵說，公所年年舉辦七夕遊和美，藉著休閒運動行銷和美小鎮風光，這次路線也經過他的老家，還有歷任鎮長、前任與現任縣長的老家或府邸，別具意義。
陳欽柱說，適逢活動邁入第十年，過去幾年自行車騎乘路線經過土地公廟、古厝、警察局等，今年特別規畫經過老鎮長、老縣長的家，藉此感謝他們過去
的用心付出與建設。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。