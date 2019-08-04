和美鎮公所連續十年舉辦七夕遊和美親子鐵馬逍遙遊活動，有多達1500人報名參加，上午七點一起從和仁國小出發遊覽小鎮風光。（謝瓊雲攝）

和美鎮公所連續十年舉辦七夕遊和美親子鐵馬逍遙遊活動，有多達1500人報名參加，上午七點一起從和仁國小出發遊覽小鎮風光。（謝瓊雲攝）

彰化縣和美鎮紡織工廠林立，數量曾是全國之冠，「和美織仔」聞名全台，被稱為是「織女的故鄉」，過去十年公所結合彰化縣單車體育運動協會舉辦七夕遊和美活動。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(左四)、縣議員施嘉華(左三)和和美鎮長阮厚爵(左五)都出席七夕遊和美活動，為參加者加油。（謝瓊雲攝）

七夕遊和美活動十周年，活動受到自行車愛好者肯定，每年越辦越盛大。（謝瓊雲攝）

七夕情人節前夕，拜訪織女的故鄉。彰化縣和美鎮公所每年八月舉辦七夕遊和美‧親子鐵馬逍遙遊，今年活動邁入十周年，1500名參與親子4日一大早集結在和仁國小操場，彰化縣長王惠美也親自出席為活動鳴槍，強調會全力協助公所籌措經費，讓活動一年年辦下去。

早年和美鎮紡織工廠數量曾居全台之冠，「和美織仔」聞名全台，至今紡織仍是在地重要產業，公所戮力行銷和美「織女故鄉」的形象，2010年起辦理七夕由和美活動，並由彰化縣單車體育運動協會長期承辦，每年規畫不同路線，既能休閒健身、節能減碳，也藉此深入認識地方人文風情。

王惠美表示，感謝協會陳欽柱、總幹事蔡國揚，長期推動自行車運動，每年用心安排不同路線，帶參與鄉親騎乘經過許多地方特色景點，兼具本土教育，讓鄉親年年都很期待，今年繞整個和美鎮市區郊區一圈，騎乘距離約20公里，讓更多青少年在暑假期間能有健康正當的休閒，也促進親子間關係。

阮厚爵說，公所年年舉辦七夕遊和美，藉著休閒運動行銷和美小鎮風光，這次路線也經過他的老家，還有歷任鎮長、前任與現任縣長的老家或府邸，別具意義。

陳欽柱說，適逢活動邁入第十年，過去幾年自行車騎乘路線經過土地公廟、古厝、警察局等，今年特別規畫經過老鎮長、老縣長的家，藉此感謝他們過去

的用心付出與建設。

(中時 )