在動物園服務滿30年的陳宏業（右二），不僅育有5名子女，也將動物園內動物視如己出，與河馬樂樂感情深厚如父女，因此具有河馬爸爸之名。（莊旻靜攝）

新竹市政府4日舉辦今年度父親節表揚活動，由市長林智堅一一致贈181位模範父親賀匾，獲獎最年長父親為99歲的陳輝極、最年輕則是39歲的彭凱諺，而在動物園服務逾30年、與河馬樂樂有溫馨父女情的陳宏業也同獲表揚，成為活動最溫馨插曲。

林智堅在場也向全市父親道賀「父親節快樂」，他身為3個孩子的爸爸，能體會讓孩子平安健康長大、家庭幸福美滿的責任，這也是他治理城市的心情。今年獲獎的181名模範父親中，有4人超過90歲、22名滿80歲。

新竹市立動物園將在年底開幕，8月17至25日將有河馬樂樂入新厝系列導覽活動，陳宏業在動物園服務超過30年，陪伴樂樂也有27年，彼此感情深厚，使他具有河馬爸爸的稱號，今年也特別獲得表揚。陳宏業原先從事木工，因對動物有興趣而到動物園服務，也是園內最資深員工，熟知每隻動物習性，也與樂樂感情深厚如父女，因此獲有河馬爸爸之名。

陳宏業現年64歲，5名子女各自成家立業，他仍掛心動物園中的「孩子」，由於河馬外型看似呆，實則迅捷兇猛，很多人見到他與樂樂親近都感到不可思議，他也說，此次獲獎是同事替他報名，而動物園所有員工都與他一般愛護園內的動物。

99歲的模範父親陳輝極曾響應府「十萬青年十萬軍」而投筆從戎，曾任16年里長，長期熱心公益、服務鄰里，儘管年屆百歲，也常出席社區大小活動；而39歲的模範父親彭凱諺則育有1子1女，兒子具有亞斯伯格症，直到上小學時才有教師提醒，並經醫院確診，彭凱諺說，初期因不解疾病，採取更嚴格方式教育，反而適得其反，後為了籌措醫療費而夜以繼日工作，但再忙也會陪著孩子一起復健、玩遊戲，在家庭經濟改善後，也因感謝學校提醒孩子狀況，而擔任家長會長，參與各項事務、回饋社會，而被冠上校園爸爸封號。

社會處長李季縈表示，模範父親透過新竹市3個區公所、市府各局處及社會團體遴選而出，共分為5類如毅力爸爸、自力爸爸、給力爸爸、魔力爸爸與熱力爸爸共181位。

(中時 )