地方民眾打扮成法國禮兵，融合中西的普渡方式，相當別開生面。（文化局提供）

地方文史工作者仿造法軍當年帆船模型，儀式後燒化給亡魂歸鄉。（文化局提供）

輪值主普許姓宗親會理事長許順發與法師誦經祈福，撫慰埋骨異鄉亡靈。（許家寧翻攝）

連續普度1個月的雞籠中元祭，祭典第四天，法國公墓盛大舉辦普度法會，以紅酒、法國麵包，祭拜百年前清法之役戰死異鄉的法軍，充滿異國風情祭典，在「奇異恩典」悠揚樂聲中，法師誦經祈福並燒化美金冥鈔與帆船模型，讓想家亡魂也能渡海回故鄉。

農曆七月初一開鬼門後，基隆好兄弟開始「放暑假」，清法戰爭紀念園區外4日藍、白、紅法國國旗與清黃龍旗迎風飄揚，紀念碑前擺放洋酒、米酒、法國麵包與基隆砲台造型壽桃並列，由輪值主普許順發主持祭儀，還有民眾打扮成清軍和法軍參與盛會，一同紀念雙方戰亡英靈。

1884年爆發的清法戰爭，持續10多個月戰事，雙方在基隆沙灣海水浴場、獅球嶺山區發生無數次搶灘與激戰，造成不少將士陣亡，戰後民眾將法軍和清兵分開收葬，清兵葬在民族英雄墓，法軍則長眠距離不到300公尺的法國公墓，這項別開生面的祭儀活動其實才10多年。

正砂里長俞明發說，傳承165年的中元祭，早年主要祭拜漳泉械鬥與死於死於非命的孤魂野鬼，為彰顯中元祭精神，里民在2003年自發性發起普度，準備祭品供奉這些客死異鄉的法國亡魂，引起社會關注迴響後，當時輪值主普首度將祭祀外國人納入中元祭相關科儀。

文史工作者潘江衛指出，墓園安葬約280名至350名法國將士，其中有8成為感染熱病致死，多數都很年輕，來不及回家鄉見親人最後一面，因此他仿造重現當年法軍帆船模型，透過溫馨的祭典，一同包容、緬懷長眠異鄉的大陸與法國好兄弟們。

(中時 )