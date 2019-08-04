2019泰國羽球公開賽今天進入決賽日，男單冠軍戰由寶島一哥周天成出戰香港好手伍家朗，挑戰本季第2冠的小天首局攻守有序，很快就取得10分領先，儘管中段伍家朗頻頻追分、縮小差距，周天成還是能夠穩住陣腳，在握有6個局點的機會下，21：14先發制人。

在今天交手之前，目前世界排名第三的周天成，對世界排名第12的伍家朗握有對戰9勝4敗的優勢，且周天成正值對戰3連勝，這次泰國公開賽前四場比賽周天成都是直落二出線，因此今天冠軍戰看起來狀態不錯。

臉書粉專「魂燃天成_前進東奧365」分享周天成和泰國的小故事，去年5月中華隊到泰國打湯姆斯盃男子羽球團體賽，當時周天成幫忙泰國羽協代墊計程車資，今年周天成再度來到泰國參賽，泰國羽協代表特地拜訪小天，並還他600泰銖車資，雙方留下笑容燦爛的合照，也讓周天成這次泰國行，增添溫暖的回憶。

(中時電子報)