U12少棒賽中華隊在冠軍戰派出強投陳楷升對決日本，誓言將冠軍留在台灣。（中央社資料照）

U12世界盃少棒錦標賽4日進行冠軍戰，中華小將與日本再度強碰頭，中華隊派出陣中強頭陳楷升應戰，誓言將冠軍留在台灣。

兩隊開局勢均力敵，陳楷升穩定壓制對手，中華隊也沒從日本隊先發投手青木朔真手中討到便宜，前2局呈現投手戰，雙方都沒有敲出安打。

直到3局上半，昨天敲出全壘打的郭宸安敲出全場首安，接著葉弘仁獲保送，接著余硯誠敲出內野平飛球造成三壘手失誤形成滿壘，隊長黃天賜不放棄賺打點的機會，敲安打回中華隊第1分。

日本隊失分後趕緊更換投手川越昂太郎，不過江庭毅再一支穿越內野防線的安打添分，第3局中華隊率先取得2比0領先。

【賽前報導】

U12世界盃少棒錦標賽4日晚間6點半將由中華隊與日本隊爭冠，中華隊連續5屆闖入決賽，不過僅在2011年拿下冠軍，接下來3屆都敗給美國苦吞「三連亞」。今年中華隊僅在預賽敗給日本，其他賽事拿下全勝，將要在冠軍戰再度強碰日本，中華隊派出陣中強投陳楷升應戰，誓言將冠軍留在台灣。

陳楷升分別在對戰強敵古巴及韓國時掛帥先發，2場分別以5局失2分、3.2局失2分拿下勝投，目前與陳昱安兩人並列全隊勝投王；而日本則派出青木朔真先發，此屆賽事日本多採用投手車輪戰方式，中華小將不可掉以輕心。

此外中華隊打線也派出最佳陣容，黃天賜與江宗駿兩人目前以16支安打並列賽會安打王，尤其隊長黃天賜更以20分打點遙遙領先各國選手。雖然預賽時中華隊不敵日本，不過總教練李國強表示絕對有信心奪勝，上次對決中華小將的打擊發揮不錯，可惜2顆失投球被對方掌握而被敲出全壘打種下敗因，再加上這幾天中華隊也不斷在進步，會為最後的冠軍獎盃衝刺。

(中時電子報)