恆春年度大事「豎孤棚」將於15日登場，公所4日遵循古禮立燈篙，鎮長盧玉棟指出，為將搶孤結合觀光，每年都推出不同方案，如今年就創新加入穿古裝、騎馬巡禮古城的免費體驗。（謝佳潾攝）

恆春年度大事「豎孤棚」將於15日登場，公所4日遵循古禮立燈篙，吸引不少遊客搶拍。（謝佳潾攝）

恆春年度大事「豎孤棚」將於15日登場，公所4日遵循古禮立燈篙，吸引不少遊客搶拍，而因日前傳出「搶孤選手斷層、報名隊伍不足」引發各界關心，鎮長盧玉棟藉此強調搶孤精神是志在參加不在得名，要以傳承文化的心看待，即使6、70歲組隊參賽也不是問題。

「一定會湊齊！」盧玉棟坦言，今年一如往常開放32支隊伍報名參賽，而至今僅21隊報名，不過有信心到截止日時不會發生報名不足的窘境，他打趣地說，若真沒人報，他就親自帶隊爬，但是絕對不會這麼慘，因為這是台灣獨有的文化，大家都有共識要傳承下去。

他說，全台僅屏東恆春與宜蘭頭城留有搶孤文化，頭城更是年年帶隊來恆春比賽，而今年不知是否因路途關係未報名，但台灣文化不能斷，他私下會再與對方討論，誠摯邀請他們參加，而公所已報名頭城搶孤，將帶社團共2隊參賽。

他強調，搶孤精神是「志在參加、不在得名」，所以即使是6、70歲的長者要組隊參加也不是問題，重點就是文化的傳承，老一輩人都說，牛油抹越多會越好運，也許遊客也可以組隊參加，讓搶孤沾喜氣的傳統越傳越廣。

他還說，為將搶孤結合觀光，每年都推出不同方案，如今年就創新加入穿古裝、騎馬巡禮古城的免費體驗，時間為14、15日的早上9時至11時、下午14時至17時，另在15日豎孤棚晚會拍照打卡、可獲限量版文創品「豎孤棚順風旗」等。

(中時 )