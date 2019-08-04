台北市長柯文哲組黨後，國民黨台南市黨部主委謝龍介分析指出，民進黨若要險中求勝，前行政院長賴清德真的可以給蔡英文加分。

謝龍介指出，賴清德在7月10日出國後，因他舊的那支電話沒用了，蔡英文找不到人，只好找台南市長黃偉哲聯絡，後來黃偉哲去找民進黨南市黨部主委黃先柱，黃先柱跟他們說，賴清德會幫忙立委的輔選，但蔡賴配沒機會。

不過，謝龍介在談話性節目仍認為，蔡英文若為了繼續連任，這是一個恐怖的平衡，因桃園市長鄭文燦和交通部長林佳龍鬥得太狠了，鬥到讓蔡英文覺得要採取一個恐怖平衡。而蔡英文為何無可奈何要再選擇賴清德，畢竟賴真正能讓蔡英文的選票上升，其他幾位沒人對她的選票有加分。因若蔡和柯P合作，現在賴就會買單，但如今柯P的第三勢力正式形成了，賴清德就很彌足珍貴，蔡賴配會是加分，變成三強鼎立，民進黨若要險中求勝，賴清德真的可以給蔡英文加分。

(中時電子報)