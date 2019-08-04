據統計，2000年至今台灣的結婚對數跌破13.6萬對，離婚對數則每年超過5萬對，「如何經營親密關係」無疑成了現今夫妻的重要課題，屏東家庭教育中心為此攜手小墾丁渡假村結合近期流星雨熱潮、推出新婚夫妻成長營，在絢麗星空下「用愛成家，信守一生承諾」。

「就在壯麗銀河與英仙座流星雨下，再度互許終身吧！」小墾丁渡假村企劃部經理黃耀寬表示，因時代變遷產生了假日夫妻，加上雙薪家庭工時長、社群媒體又大量占據生活，多數夫妻難免疏忽家庭經營，因此盼藉由提供優質的暗空環境，讓結婚3至5年的夫妻學員，拋開所有打擾、重新認識彼此。

他說，這次營隊有15對夫妻參加，但這代表的不是安定15對夫妻，而是15個家族，透過「愛的便利貼」、「為愛解套」、「起厝」與「愛的疊疊樂」等體驗，讓新婚夫妻在紮實的課程中與渡假村如詩的環境裡，重溫彼此怦然心動的時刻。

新婚學員周姿君表示，課程中遇到許多同年齡層的夫妻，發現大家許多相處問題都是共通的，而自己在過程中學會「男生要學習傾聽，女生要學習等待」，且透過詢問許多夫妻案例，才知道男生的溝通點是要給他多一點時間說明，而「溝通」真的很重要。

她分享，印象最深刻的體驗是愛的練習曲，「牽手、擁抱、親吻、說我愛你」這些結婚久了忘記的小動作，其實是可以幫愛加溫的。

(中時 )