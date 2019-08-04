第20屆漫畫博覽會4日舉辦吉祥物大賽總決賽，優勝者將獲得代表台灣參加11月舉辦的日本吉祥物大賽殊榮。台北市吉祥物熊讚也全力表演參與競賽，最後從眾多參賽角色中獲得第一名成績。（鄧博仁攝）

許多民眾出席為競賽的吉祥物加油打氣。（鄧博仁攝）

由文化部指導，中華動漫出版同業協進會主辦的「第一屆Mascot Taiwan吉祥物大賽」，4日於第20屆漫畫博覽會中舉辦吉祥物大賽總決賽，優勝者將獲得代表台灣參加11月舉辦的日本吉祥物大賽殊榮。台北市吉祥物熊讚也全力表演參與競賽，最後從眾多參賽角色中獲得第一名成績，台北市觀傳局局長劉奕霆（熊讚左）開心出席合影留念。

(中時 )