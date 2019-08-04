漫畫博覽會獲優勝 熊讚要出國比賽了 19:112019/08/04 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「第一屆Mascot Taiwan吉祥物大賽」4日於漫畫博覽會中舉辦吉祥物大賽總決賽，台北市吉祥物熊讚獲得第一名成績。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第20屆漫畫博覽會4日舉辦吉祥物大賽總決賽，優勝者將獲得代表台灣參加11月舉辦的日本吉祥物大賽殊榮。台北市吉祥物熊讚也全力表演參與競賽，最後從眾多參賽角色中獲得第一名成績。（鄧博仁攝） 許多民眾出席為競賽的吉祥物加油打氣。（鄧博仁攝） 由文化部指導，中華動漫出版同業協進會主辦的「第一屆Mascot Taiwan吉祥物大賽」，4日於第20屆漫畫博覽會中舉辦吉祥物大賽總決賽，優勝者將獲得代表台灣參加11月舉辦的日本吉祥物大賽殊榮。台北市吉祥物熊讚也全力表演參與競賽，最後從眾多參賽角色中獲得第一名成績，台北市觀傳局局長劉奕霆（熊讚左）開心出席合影留念。 (中時 ) #吉祥物 #熊讚 #出國 也許您會感興趣 推薦閱讀 ㄚ桃園哥 為全運會代言 04:102019/07/31 地方新聞 來福亮相 歡樂好運旺旺來 04:102019/07/31 地方新聞 中研院研究員帶小三遊全球 妻怒告賠30萬 15:172019/07/31 社會 影射府內一對夫婦涉私菸案 阿扁：這款人的太太長期有這樣壞習慣 16:372019/07/31 政治 沙國女權再提升 出國無須男性監護人允許 19:222019/08/02 國際 生活熱門新聞 第9號颱風「利奇馬」生成 周四影響最劇 - 生活 每天4瓶麥香紅一喝24年 體檢報告曝光超震驚 - 生活 12生肖本周運勢 8／4~8／10 - 生活 美軍的福利有多好？網揭密3個超扯誘因 - 生活 利奇馬颱風下午2時生成 周四、周五最接近台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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