第14屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使總決賽3日在高雄漢來飯店舉行，16歲念高二、來自新竹的柯純心摘下后冠，創下全球城市小姐選美皇后新紀錄，柯純心對獲獎感到開心也意外，她從小學音樂，擅長鋼琴，比賽過程中，柯媽媽組織一支啦啦隊，一路為她加油；城市先生第一名是廣告新人古程丰，奪冠後立刻有廣告代言上門，他笑說：「感謝選美協會給我的肯定，所以絕對不漲價。」

張美瑤博士（左起）、龔瑞璋校長、潘恆旭局長、林思伶局長、張如君博士、木熙衣主席、MEI YEN主席，共同簽署聯合國地球憲章。

相隔16年首度回娘家，高雄市政府文化局長林思伶受邀擔任評審委員，觀光局長潘恒旭率領高雄「觀光代言人」高雄熊到總決賽現場，與全球城巿形象大使選拔協會邀請的5位選美皇后進行城市交流，包括日本東京的大島惠一（Kazue Oshima）、菲律賓馬尼拉的珊卓拉（Zandra Liwanag）、葡萄牙波爾多的泰爾瑪（Telma Madeira）、拉脫維亞里加的艾琳娜（Alina Matvejeva）、愛沙尼亞塔林的伊洛娜（Ilona Dmitrijeva）。

十二大選美皇后Ilona（左起）、 Alina、Telma、Zandra、 Kazue，陳瑀涵，高子涵，王慈薇，凃玟君，賴韋如，李棠霓。

總決賽一開場氣勢非凡，由台灣高雄賽區主席木熙衣帶領23位城市小姐、8位城市先生以「看見高雄舞動城市之美」揭開序幕，帶動現場氣氛。經過泳裝、禮服、旗袍和城市影片介紹等考驗，選出城市小姐前5名分別為柯純心、劉宜欣、葉昱晴、陳宥儒、陳美莉；城市先生前5名為古程丰、曲家昕、歐陽軒、彭邦典、陳長霖。

柯純心的媽媽受訪說，女兒12歲開始就幫她關注選美相關消息，包括凱渥經紀公司。柯媽表示自己大學時曾到電視台面試、也錄取，但畢業後到台北工作，對踏入演藝圈一直未能如願，心裡懷抱著星夢；她栽培女兒，讓女兒從小學鋼琴，女兒在學校也喜歡唱歌、演戲，她對女兒訓練嚴格，女兒還小的時候便要求每天要彈1小時鋼琴、假日要彈2小時，如今女兒奪獎，讓她非常開心，也是幫她圓夢。

Ilona（左起）、 Telma、Alina、木熙衣，高雄熊，潘恆旭局長，張如君、Kazue、 Zandra。

古程丰原名古貿瑜，畢業自文化大學國劇系，外型帥氣挺拔，有「奶油小生」臉孔，身材結實，17歲就被片商相中，拍了人生中第一支廣告。大學畢業後擔任健身教練，拍攝超過50支廣告，其中也曾與昆凌、邵庭合作過，一支捷運推廣影片才讓他初嚐成名滋味。古貿瑜曾表示，17歲開始演藝工作，一路走來很辛苦，但因為是做自己喜歡的事情，非常樂在其中。他也與朋友投資醫美診所，曾表示「我不是富二代，但我希望能成為善二代」。這次獲獎，他說戲劇作品還在努力，拿獎後的計畫？他說還沒想那麼多，不過他很願意免費替高雄代言。

今年高雄正修科大不但主辦半決賽，也有不少選手參賽，成績斐然。正修科大校長龔瑞璋表示，明年會繼續鼓勵學生参與，在訓練的過程當中可以學習到許多寶貴的經驗。包括松山社區大學、莊敬高職多年以來都與全球城巿小姐選美協會合作，產、官、學界在選美平台上充分交流。

選拔賽創辦人張如君表示，每年參賽選手競爭激烈，今年的冠軍非常出色，加上有主場優勢，高雄的得獎者也多；全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔賽已是全球以城市為主題的第一品牌賽事，維基百科列為全球第5大選美品牌，超過70個國家、150個城市組織參與。

2019全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使高雄賽區主席木熙衣。

張如君感謝高雄市政府大力協助，文化局和觀光局長也共同簽署地球憲章。張如君透露，也有不少縣市爭取參與協辦，因選美可促進觀光與文化事業，是很好的交流模式。並指出，從高雄「港都小姐」開始就與學校密切合作，評分標準也是由大學校長設計規則，這次總決賽就有不少來自各縣市大學和中學校長共襄盛舉。台灣高雄賽區獲勝的城市先生和小姐將參加10月12日在重慶舉行的大中華總決賽，世界盃總決賽則於11月2日在濟南舉行。

(中時 )