70年代的高雄鹽埕堀江商圈不僅是精品、舶來品的集散地，更是潮流的中心，今年初以「算命一條街」的全新風貌重新打造商圈特色；自今日起至25日，搭配七夕情人節推出「免費算桃花」活動，高市府歡迎各地遊客來商圈感受不一樣的過節氛圍。

駁二藝術特區每到假日遊客絡繹不絕，但同位在鹽埕、俗稱舊堀江這區域卻宛如兩個世界，遊客冷清、店家關門比開張的多；投入舊商圈改造的鹽埕堀江商圈發展協會總幹事蔡育紘除重建店家、住戶信心外，也成功和觀光局、經發局攜手打造出算命一條街，重現商圈榮景。

經發局長伏和中表示，鹽埕堀江商圈今年做了許多新的嘗試，春節期間主打復古約會創意，重現台灣早期冰果室等懷念場景，接下來也將注入學界創新思維，集結茶壺古文物重磅蒐藏打造國際觀光客必遊景點，更首度嘗試聯手VR體感廠商，配合暑假推出遊戲創新導客，搶攻年輕市場。

為響應市府推動愛情產業鏈政策，特別舉辦「鹽埕藏仙人、堀江論緣姻」七夕月優惠活動，遊客透過臉書打卡並分享活動內容或是商圈購物滿500元，即可獲得10分鐘免費算桃花的優惠，最多可累積30分鐘免費優惠。除了原本平日駐點的命理老師外，每週六、日另增加6位東方、西洋各流派專家，為遊客指點迷津。

(中時 )