圖為高雄市長韓國瑜桃園第2站來到桃園景福宮，受到支持群眾熱烈歡迎。(資料照片 蔡依珍攝)

韓國瑜的桃園起手式成功嗎？政界將之視為韓國瑜的人氣指標，港媒也關注他的假日造勢成效。中評網觀察，韓國瑜昨(3)日以國民黨參選人身份第一次造勢，原規畫為20萬人的大型造勢，後來調整為九個宮廟加一個公園見面會，韓粉「一分為十」不以激起超強韓流為目的，仍能讓參拜和見面會場子很熱，算是成功造勢的第一步。

中評網報導，韓國瑜昨日連跑桃園9間宮廟，看得出挺韓民眾很熱情，但從人數來看，桃園北區的「熱度」是略遜於桃園南區。挺韓人數少或不少，還要看宮廟座落在哪個行政區？特別是沿海宮廟信眾較為偏綠。在綠的地盤看到韓國瑜與韓粉，人數多寡是其次，最大驕傲莫過於，全場都是手拿青天白日旗揮舞的民眾，他們都不是遊覽車動員而來，必須忍受高溫悶熱等待韓國瑜到場。

韓國瑜陣營這次改絃易轍，不以大型活勢強勢號召挺韓，調整為九個宮廟加一個公園見面會，韓粉「一分為十」的策略目的，在於韓國瑜初次來桃園，並沒有刻意要激起超強韓流，他正式代表國民黨2020出征，不用靠韓粉再拉抬政治氣勢。

桃園現在是民進黨鄭文燦執政，外界解讀，韓國瑜的起手式選在桃園，不無給綠營下馬威之意。當然這次大選，桃園藍綠恐怕自動歸隊，若是韓國瑜搭韓粉，起步就太強勢，反會收到反效果，激化年輕人更厭惡韓國瑜。

韓陣營將韓粉「一分為十」另有一層意義，表面看起來氣勢稍差，但藉由宮廟參香，民眾互動最頻繁的信仰中心，把熱度慢慢擴散。韓國瑜在桃園的起手式，不以震動萬方的大型造勢為目的，仍能成功召喚韓粉相挺，以此觀察，韓國瑜的參選算是有好的開始，成功踏出第一步。

(中時電子報)