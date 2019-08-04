旅港台灣歌手蘇志尹因簽往香港經紀公司，大部分的時間都在香港生活寫歌創作，近日受邀回台表演，他特地演唱新歌〈時間軸〉，也透露已到香港旅居三年的他，現在廣東話已經會90%了，讓一旁經紀人直呼「現在都不能在他面前講他壞話了。」

蘇志尹回台開唱新歌，每月一首單曲，預計年底發行新專輯。（圖／翻攝自蘇志尹臉書）

21歲的蘇志尹回台參加台灣電商舉辦的線下活動，在華山文創園區與眾多歌手一起開唱，今年他設定每個月出一首新歌，最新歌曲〈時間軸〉也在昨（3）日活動中公開演唱，他表示這首歌是讓他懷念過去校園生活的一首歌，由於他很小就出道，沒能體驗太多校園生活，所以他也只能靠著回味來讓自己體驗。

近期他也為一個佛教禪歌比賽創作歌曲，從未接觸佛教歌曲的他，首度嘗試竟讓他獲得了冠軍，也讓他信心十足，未來希望能接受更多的挑戰。獨自一人離鄉背井住在香港對他也是一種挑戰，不過居住超過三年的他也透露，從本來一句都不會現在已經會了90％，也讓一旁經紀人直呼「現在都不能在他面前講他壞話了。」

andy蘇志尹《正心》- 禪歌創作比賽2019首選作品

(中時電子報)