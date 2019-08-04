「88潑水節、爸爸被水潑」活動，4日在環太東路熱鬧登場，吸引大小朋友到場打水仗，民眾互相潑水，現場尖叫聲四起，有人準備水槍、水桶，小朋友穿泳衣、戴蛙鏡，大家透過互相潑水方式，要為爸爸們祈福。（張妍溱攝）

父親節將屆，台中市太平區「88潑水節、爸爸被水潑」活動，4日在環太東路熱鬧登場，台中市長盧秀燕代表市府隊「全副武裝」到場，與市民同歡打水仗，不敵消防局水柱攻勢，瞬間全身濕透，現場食尚玩家主持人黃鐙輝則帶民向「消防爸爸」反攻；炎炎夏日消暑，見親子們潑水玩得嗨，盧秀燕允諾，將擴大辦理。

活動邁入第9年，今年封閉環太東路，吸引大小朋友到場打水仗，民眾互相潑水，現場尖叫聲四起，有人準備水槍、水桶，小朋友穿泳衣、戴蛙鏡，大家透過互相潑水方式，要為爸爸們祈福；市長盧秀燕說，被水潑到就是祝福，潑越多祝福越多、越幸運，希望被水潑到的人，今年、明年都有好運氣。

盧秀燕表示，太平潑水節是中山里每年舉行的重大活動，吸引很多民眾參加，她拿著水槍，與民同歡，全身溼透也要感謝「消防爸爸」們，為台中市救災救護站在最前線，讓台中市民安居樂業。市政府將認定潑水節為台中重大活動，編列補助擴大辦理，打造台中市具特色的活動之一。

太平區中山里長閻泰利說，太平潑水節源自慶祝泰國四面佛誕辰，引進國內為「改良版」潑水節，台中市20多萬名新住民，太平就逾上千位，除了讓外籍朋友同樂，父親節快到了，也讓偉大辛苦的父親清涼一下，親子同歡打水仗、增進感情，是當地特色的父親節活動。

(中時 )