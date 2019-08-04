教育部不通過世新大學社發所109學年起停招，世新大學校長吳永乾今天表示，教育部不通過的理由是受到民粹壓力下的說詞，學校109學年會恢復該所原有的招生名額12名，但也會審慎評估是否提出行政救濟。

為了避免媒體誤解，吳永乾自己寫了一篇文字稿，回應教育部不同意世新大學社發所停招一事。

吳永乾的全文如下：

一、教育部不通過本校社發所停招案的理由，是受到民粹壓力下的說詞，本校調整班系所委員會及校務會議所作成的決定，一直都是依照相關單位的實際辦學績效和規定程序辦理，以往從未受到教育部質疑。

教育部建議本校適度修訂審議程序的意見，可以看成是主管機關就大學自治事項不宜任意干預的自我警覺，不表示本校長期以來比照多數公私立大學建立的增減調整班系所學位學程審議程序有何重大瑕疵。

二、因教育部未通過停招，所以109學年恢復該所原有的招生名額12名，這只是按規定辦理。至於未來是否停招，要看實際情況，不能預設立場。大學班系所調整或停招與否，是根據包括註冊率、就學率、畢業率、修業年限等因素在內的客觀辦學績效來決定，必須依個案情況由學校按程序自主決定，不是誰說了算。

三、對於教育部的不通過決定，本校將於收到正式來文後，審慎評估是否尋求行政救濟。

(中時 )