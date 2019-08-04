日本宮城縣南部、福島縣外海4日下午7點23分左右發生芮氏規模6.2的地震，宮城、福島的震度達5弱，沒有海嘯之虞。

東京電力公司指出，福島第一、第二核電廠沒有異常。

仙台觀測到震度4、千葉震度3。目前除了東西滑落、電梯停駛等，未達出大的災情。

(中時 )