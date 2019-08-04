日宮城、福島發生芮氏規模6.2地震 18:412019/08/04 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本宮城縣南部、福島縣外海4日下午7點23分左右發生芮氏規模6.2的地震，宮城、福島的震度達5弱，沒有海嘯之虞。 東京電力公司指出，福島第一、第二核電廠沒有異常。 仙台觀測到震度4、千葉震度3。目前除了東西滑落、電梯停駛等，未達出大的災情。 (中時 ) #福島 #宮城 也許您會感興趣 推薦閱讀 東電將報廢福島第二核電站 料需逾40年 17:242019/07/31 國際 國際熱門新聞 24小時第2起！美俄亥俄州再爆槍擊 已釀10死 - 國際 反擊？川普硬徵稅 陸官媒這話透露北京下一步 - 國際 日宮城、福島發生芮氏規模6.2地震 - 國際 別怪川普！疑似德州槍手犯案宣言曝光 - 國際 伊朗查扣一外國油輪 聲稱走私燃料 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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