台中市1名高齡83歲的蔡姓阿嬤，因失智日前傍晚迷途，竟迷迷糊糊地從西屯區走到南區，約6公里的距離，整整走了一夜，隔天清晨6時許，因體力不支坐在路旁，被路過民眾發現報警處理，警方暖心供食並協助返家。

警方到場後發現阿嬤患有失智症，對於警方的詢問多半無法回答，員警更細心察覺阿嬤體力透支，先將她帶返所內休息，準備點心及礦泉水給阿嬤果腹，再細細查證身分，經警方抽絲剝繭的耐心追查下，得知阿嬤的真實身分，聯繫家屬至派出所，順利協助阿嬤返家。

台中市警三分局健康派出所警員，馬智壯當時接獲民眾報案，1名老婦人坐在馬路上，疑似身體不適。警方到場後，發現該名阿嬤患有失智症，面對警方詢問，僅知道名字及生肖，其餘均一概不知，員警只好先將阿嬤帶返所查證身分，細心的員警隨即發現阿嬤因迷途久未進食，體力早已透支，遂準備點心及礦泉水讓阿嬤果腹，

警方利用僅有的名字及生肖2項訊息，仔細查證阿嬤的身分，同時透過人臉辨識系統輔助，發現阿嬤已被家屬通報為失蹤人口，警方遂通知家屬到場及撤銷失蹤協尋，將阿嬤交由家屬帶返家照料。

(中時 )