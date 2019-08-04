金門已有400多年歷史的國定古蹟陳健墓安置一對石獅，其中1尊日前不翼而飛，引起文化部和縣文化局高度關切。警方據報現場勘查蒐證，全力追查石獅可能下落，希望早日物歸原位，以慰先賢也莫讓後人遺憾。

明嘉靖35年（1556）興建，做為金門明墓代表作的陳健墓為衣冠塚，坐落於金沙鎮光前里東珩村南郊。墓主陳健，號滄江，明正德年間舉人、進士兩榜出身，曾任刑部主事、四川司郎中和江西南安、廣東廉州與廣西南寧等地知府，清廉勤政深獲百姓愛戴。

陳健墓為衣冠塚，左、右各有墓手，規制宏偉典雅。（光前里長黃文成提供）

陳健去世後與夫人合葬於今福建同安區後燒西村鶴來山麓，同年也在金門故鄉興建衣冠塚，墓埕兩側各有一座小后土亭，往內延伸可見供桌、碑亭，宏偉氣勢展現明代石雕之美，學者、專家譽為全島規制最完整的明代文官墓式，2000年重修後依文化資產保存法列為國定古蹟。

日前，前縣文化局長呂坤和返鄉走訪古蹟，赫然發現原安置在陳健墓左側第2座墓手的石獅不見，現場留有基座刮痕和些許石材殘跡，右側第2座墓手的石獅也遭拖動位移，但未被竊走。

左側第2座墓手的石獅已不翼而飛。（光前里長黃文成提供）

7月24日還曾例行巡查，並未發現異樣的〈文化部文資局古蹟歷史建築專業服務中心〉第4分區團隊主持人曾逸仁據報，轉知陳健墓管理單位陽翟陳氏宗親會理事長陳偉陽趕赴現場，確認石獅失竊後向轄區警方報案。

目前也是金大建築系教授和金門縣文資委員的曾逸仁，也同時通報文化部文資局和縣文化局後續處理。金湖分局長黃維章已率同偵查隊勘查現場，光前里長黃文成也偕同拍照存證。

文史工作者李秉鈞等人認為，古墓前安置石獅的用意，在守護地下亡靈外，也有彰顯其一生事蹟，光耀門楣的作用，雖然失竊的石獅是2000年重修時補作，並非400多年前的原件，但仍是國家級古蹟的一部分，希望警方早日尋回。

目前，相關單位建議現場設置監視系統，避免另1尊石獅再遭竊走，而已失竊的石獅若無法找回，恐只有依原修復設計圖樣補作，重新安置一途。

右側第2座墓手的石獅也遭拖動位移，但未被竊走。（光前里長黃文成提供）

(中時 )