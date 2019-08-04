日本福島縣6.3強震 無海嘯危險 20:062019/08/04 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本今晚7時23分（台灣時間6時23分）左右，東北部觀測到規模6.3地震，震央在福島縣外海，東京也搖晃。這場地震沒引起海嘯的危險。 地震震央在福島縣外海、深度50公里、規模6.2。宮城縣的石卷市（Ishinomaki）與(桓去木)理町（Watari）、福島縣的雙葉町（Futaba）震度5弱。這3個行政區都濱海。 宮城縣北部、福島縣中部、茨城縣北部、櫪木縣北部和南部震度4。（編輯：郭中翰）1080804 (中央社) #福島縣 #北部 #地震 #規模 #外海 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 24小時第2起！美俄亥俄州再爆槍擊 已釀10死 - 國際 印尼最大電廠跳機 雅加達大停電 - 國際 別怪川普！疑似德州槍手犯案宣言曝光 - 國際 反擊？川普硬徵稅 陸官媒這話透露北京下一步 - 國際 日宮城、福島發生芮氏規模6.3地震 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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