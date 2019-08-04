日本今晚7時23分（台灣時間6時23分）左右，東北部觀測到規模6.3地震，震央在福島縣外海，東京也搖晃。這場地震沒引起海嘯的危險。

地震震央在福島縣外海、深度50公里、規模6.2。宮城縣的石卷市（Ishinomaki）與(桓去木)理町（Watari）、福島縣的雙葉町（Futaba）震度5弱。這3個行政區都濱海。

宮城縣北部、福島縣中部、茨城縣北部、櫪木縣北部和南部震度4。（編輯：郭中翰）1080804

(中央社)