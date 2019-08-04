香港網民發起明日全港三罷，即罷工、罷課及罷市，並於明早在港鐵多個車站發起不合作運動。對此，港鐵發言人指出，港鐵的同事一直秉持專業精神服務乘客，相信他們都會以乘客的利益為首要考慮；但港鐵同時亦會密切監察情況，若有需要會靈活調配人手，盡力為乘客提供鐵路服務。

據港媒星島日報報導，港鐵又呼籲乘客顧己及人，不要作出阻礙列車車門或其他影響列車運作的行為，以免阻礙其他乘客的行程，甚或危及列車的安全運作。

(旺報 )