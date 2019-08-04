香港明多個車站不合作運動 港鐵：密切監察情況 19:252019/08/04 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港網民發起明日全港三罷，即罷工、罷課及罷市，並於明早在港鐵多個車站發起不合作運動。對此，港鐵發言人指出，港鐵的同事一直秉持專業精神服務乘客，相信他們都會以乘客的利益為首要考慮；但港鐵同時亦會密切監察情況，若有需要會靈活調配人手，盡力為乘客提供鐵路服務。 據港媒星島日報報導，港鐵又呼籲乘客顧己及人，不要作出阻礙列車車門或其他影響列車運作的行為，以免阻礙其他乘客的行程，甚或危及列車的安全運作。 (旺報 ) #全港三罷 #港鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 港民不合作運動 癱瘓港鐵 04:092019/07/31 話題觀察 反送中不合作運動！全港大塞車 港鐵癱瘓逾2小時 04:102019/07/31 兩岸要聞 港警闖港鐵站逮人 市民拖鞋上街圍警表強烈不滿 23:422019/08/03 兩岸 兩岸熱門新聞 香港西環防暴警察舉黑旗後出動催淚彈 示威者後撤 - 兩岸 - 旺報 3.16米！北京地下水位持續回升 - 兩岸 - 旺報 香港將軍澳遊行隊伍出發 人數比預期多 - 兩岸 - 旺報 昔娶小54歲翁帆今仍健朗 96歲楊振寧曝長壽3秘密 - 兩岸 港西區衝突 警方：最低武力驅散 示威者轉戰銅鑼灣 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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