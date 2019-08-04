台視、三立《月村歡迎你》主要演員坤達、林思宇、李佳豫、吳念軒、廖偉博、于成炘及吳欣芸4日赴台中辦粉絲見面會，聊到即將到來的七夕情人節，林思宇表示，她不是會要求男生送禮物的女生，有小驚喜就好不要大排場，只要另一半願意空出時間陪伴，吃個晚餐就很滿足，至於禮物，一張卡片就很浪漫，因為很怕男生送的禮物不實際，但她很在乎卡片文字，笑說：「卡片寫得感動一點就好！」

《月村歡迎你》前往台中辦粉絲見面會。（三立提供）

戲殺青後演員們首度再同台，坤達表示，最近專心忙著《木曜四超玩》的拍攝，人消瘦許多的林思宇則忙著展開運動計畫，因為拍戲期間一直被坤達虧，殺青後發奮健身。日前才被爆與吳心緹一起健身、約會的吳念軒，生活更健康，現在每天練藍球，因為即將拍攝相關的影片，也計畫十月參加鐵人三項比賽，是他人生的新嘗試，不過他笑說，現在三項都還沒練得很專精，可能要更努力一點。李佳豫最詭異，她說每次戲殺青都要學一樣很怪的課程，這次是學做「球體關節人形」的人形製作，類似有關節可活動的陶瓷娃娃，大家都笑說:「你是在學做安娜貝爾嗎？」虧這很適合在農曆七月開課。

《月村歡迎你》主要演員群前往台中出席粉絲見面會。（三立提供）

聊起七夕情人節，坤達覺得，男生其實也會在意過情人節，如果要過節，花心思是很重要的，不要讓女生認為是在應付。已婚的他，婚前婚後過情人節沒什麼不一樣，他甚至覺得生活中的大小節日都要過，生命才會有層次感，也會有不同的回憶和感受。

吳念軒、李佳豫、林思宇、坤達出席粉絲見面會。（三立提供）

林思宇說，她是物慾不強的女生，即使現在都認為能抽空吃個飯就很足夠，她印象中最難忘的就是學生時期男生在情人節告白，對方從高雄坐車到她台南就讀的學校，問可不可以交往，當時好像很有默契覺得對方在情人節這天會這樣做，所以一整天都很忐忑不安，因為不曉得該怎樣回覆，她說：「被告白原來是會腋下流汗！」不少女生喜歡捧著情人送的花走在路上，林思宇卻覺得是浪費，「花是身外之物，送花我不會覺得浪漫，因為要放哪呀？」

李佳豫也是實際派，不愛高調不愛花，但她說，男生要記住這天很重要，因為她是節日控。不過有一次過情人節卻是讓她不舒服，因為對方送她999朵玫瑰，這根本就是負擔，因為她本身就不愛收到花，而且這麼多花也不知該如何處理。

坤達、林思宇貼臉玩遊戲。（三立）

最近被抓包與吳心緹一起健身、約會的吳念軒笑說，自己生日都不愛過了，更何況是其他節日，不過如果女生很在意，他還是會走溫馨路線簡單過一下。

(中時 )