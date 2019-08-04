挽面文化讓民眾了解演變以及歷史。（甘嘉雯翻攝）

挽面文化讓民眾了解演變以及歷史，區長邱瑞朝也參加活動。（甘嘉雯翻攝）

「挽面」為中國古代流傳至今的傳統美容術，至今台灣我們依舊可以發現挽面技術的存在，多為老一輩的師傅於公園旁與傳統市場或夜市中為民服務，市府4日在蘆竹區市定古蹟德馨堂廣場舉辦挽面文化活動，讓市民瞭解挽面文化的歷史及演變。

挽面為台灣早期社會文化中-婚嫁禮節之一，同時也是從古代流傳至今的一項美容技藝，時代不段演進的現今，於街頭林立的是高科技美容護膚中心，傳統的美容行業挽面已漸漸在減少且瀕臨消失的邊緣，藉此活動，讓市民瞭解挽面文化的歷史及演變。

「挽面」是先將白粉塗在臉上，吸收臉部油脂，使細棉線更容易抓緊汗毛，再用一條細棉線交叉形成「又」字型，其中一端含在口中，再由左右手拉扯另兩端，藉由三股拉扯的力量，將細毛連根拔除，讓臉龐光滑細緻，這就是挽面的神奇功效。

市長鄭文燦表示，挽面文化是最具台灣文化特色的女子造型大禮，其起源，其實來自於人們在各類禮俗及共同生活環境下，因鄉里情感形成的人際網絡所演變來的。

區長邱瑞朝表示，「挽面」這項即將失傳的傳統技藝，遠自隨代就已經存在且逐漸流傳成為早年台灣婦女們理容的常見方法，更是早期結婚前的一項重要儀式，此傳統技法，對於美容護膚界來說為一重要發展歷程，而不只是值得保存的手工技術，背後更存在著社會風俗的重要意義

(中時 )