印尼首都雅加達與周邊地區在週日(4月8日)發生大範圍的無預警停電，所有城市機能全面停擺，交通號誌熄燈、鐵路電聯車、捷運都不能動，列車上的乘客必須徒步疏散。至於停電的原因，是位在萬丹的蘇拉拉雅火力發電廠(Suralaya Power Station)發生大跳機，首都圈的電力突然短缺，印尼國家電力公司出面道歉，承諾在晚間會逐漸恢復。

路透社報導，國家電力公司(PLN)在一份聲明中說，蘇拉拉雅電廠大約在中午發生1~6號的燃氣渦輪機組跳機，而燃氣7號機處於關閉位置。此外，芝拉貢燃氣電廠(Cilegon Gas Power Plant)也遭到突然的電力失衡也跳機，造成更大的電力缺口。

雅加達大停電的主因是蘇拉拉雅電廠的燃氣機組大跳機。(圖/蘇拉拉雅電廠)

PLN 副總裁蘇波泰卡(Suprateka) 說：「我們為這場大停電道歉，我們正在繼續進行搶修工作，正在檢修電廠與各地變電所，並協助交通疏散乘客。」

由於週五晚間，爪哇島海岸發生的6.9級大地震，已造成五人喪生，停電也可能是這場地震的間接後遺症。

雅加達首都圈的人口1千萬人，因此停電的影響當然非常嚴重，所幸一些辦公室、商場和公寓中有備用發電機，可以提供最低限度的用電，比如電梯與緊急照明。

然而停電不止在雅加達，PLN表示，在萬丹、西爪哇和中爪哇省的一些地區也有停電，總共影響人口可能接近1億。

蘇拉拉雅火力發電廠是印尼最大的電廠，機組包括燃煤、燃氣與酒精生質能，總供電能力是4025百萬瓦。

(中時電子報)