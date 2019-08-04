蔡健雅受邀獻唱「超犀利趴10」，她說「今年是我來台第10年，跟犀利趴一樣」，除了帶來一連串經典歌曲，她認為「犀利趴是年輕人的是天下，我是古董了」，至於一開始主辦單位說要準備「彩蛋」，蔡健雅說「我是新加坡人，什麼是彩蛋，我聽不懂，還以為是什麼蛋」後來才知道是驚喜的意思，她這次也挑選古董的歌、選唱皇后合唱團的〈Love of my life〉。

蔡健雅以黑色運動裝現身，搭配簍空花紋呈現優雅氣質，一連帶來〈被訓服的象〉、〈失語者〉、〈半途〉、〈空白格〉等歌曲，也說到「好久沒在台灣唱歌，一直聽說犀利趴很酷，我住台灣10年，竟然都沒有唱到，而在我住台灣的第10年來參加，很有默契。」

在唱到〈原諒〉時，蔡健雅提到「原諒自己才能獲得自由」，被「原諒」兩個字觸動到崩潰大哭。她最後演唱〈離線地圖〉、〈我要給世界最悠長的濕吻〉、〈Beautiful Love〉，歌迷跟著大合唱，她也預告10月會有小巡演，明年才會展開大型演唱會。

蔡健雅來台發展10年，首度參加《超犀利趴》，剛好碰上十週年，直呼有默契。（盧褘祺攝）

蔡健雅身穿黑色運動服搭配花紋簍空造型，氣質開唱。（盧褘祺攝）

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