摩曼頓天王盃三對三籃球賽4日於國立台北教育大學正式點燃戰火，近3千名籃球好手參戰，爭取新一代天王寶座，光是北區預賽，參賽隊伍就上看300隊，邁入第4屆的摩曼頓天王盃，今年總決賽首度選在高雄，分區各組前2名隊伍即可晉級，25日將齊聚高雄草衙道，一起熱血決戰籃壇天王的榮耀！

北區預賽強者雲集，除精彩比賽外，更邀請SBL上季新人王陳昱瑞以及富邦後衛賴廷恩都到場體驗熱血氣氛，並為中場遊戲2 Ball Game示範，2人在60秒內合轟37分，陳昱瑞表示，很開心能參與這次摩曼頓三對三的活動，未來也將秉持愛籃球的精神持續在場上努力！

不光是SBL球星，電影「下半場」演員范少勳、朱軒洋、莊又齊、張仕達、邱以太等人也現身會場，一出場就受到全場歡呼，演員們更與參賽球員PK起24秒投籃、三分線投準等趣味活動，甚至組隊向陳昱瑞、賴廷恩發起戰帖，「下半場」最終跟SBL球星在2場三對三表演賽中各取1勝。

本屆摩曼頓天王盃北區預賽最後由「LOVE LIFES(女子組)」、「阿華田(女子組)」、「紅鯉魚與綠鯉魚與驢(國中組)」、「奕嘉帥哥隊(國中組)」、「不知道要叫什麼(高中組)」、「控制狂(高中組)」、「台北大發財(大專社會組)」、「斯普洛科技(大專社會組)」獲得總決賽資格。

緊接在北區預賽之後，中區預賽將於11日於逢甲大學開戰，南區預賽則將在24日在福誠高中一決勝負！

(中時電子報)