香港市民在港島西舉行集會，堅尼地城海旁數以百計示威者在晚間6時40分左右突然衝出馬路，沿德輔道西、干諾道西往上環方向前進，沿途交通受阻。現場未有警員制止；在稍早時間，德輔道西及皇后大道西的防暴警察出動催淚彈驅散，示威者向西面撤退。

據港媒報導，大批防暴警察在西環中聯辦大樓周邊佈防，配備頭盔、盾牌、長槍、旗袋。防暴警察並在水街組成防綫，阻止示威者擴大佔路範圍。示威者即向西折返。至晚上7時14分左右，防暴警察舉出黑旗，警告離開否則出動催淚彈。

至晚上7時15分，德輔道西及皇后大道西的防暴警察出動催淚彈驅散。示威者向西撤退；晚間7時，德輔道西有人懷疑從一座大廈高處投擲物品落街，示威者迅即四散，並指喝樓上住戶。

香港警方晚上宣布，部分西區集會的人士，於今日下午6時45分，離開原定進行集會的卑路乍灣公園，現正沿德輔道西遊行向中環方向進發，並佔用行車線。在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，警方提醒駕駛人士留意最新交通情況。

(旺報 )