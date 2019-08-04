friDay影音在鬼月推恐怖片特別企劃，包含台片《紅衣小女孩》系列、與號稱韓國版紅衣小女孩《仿聲靈》，形成台、韓紅衣小女孩大對決局面，《人面魚 紅衣小女孩外傳》主角徐若瑄挑戰從影以來最犧牲最突破的一次演出，「除了比素顏更憔悴的妝容外，又要戴上又厚又不透氣的隱形眼鏡，內在和外在都承受著極大壓力。」

廉晶雅《仿聲靈》詮釋母親，挑戰陷入崩潰狀態。（friDay影音提供）

韓片《仿聲靈》找來演出《SKY Castle天空之城》爆紅的廉晶雅主演，該片是她繼《鬼魅》之後14年再度回歸，被網友封韓國鬼后，她在該片挑戰陷入崩潰狀態，一心想要找到失踪的兒子，卻在深山遇到了一位小女孩，展現多種不同強烈情緒與表演悲傷，讓觀眾身歷其境恐怖氛圍。

更網羅台片《粽邪》、韓片《鬼病院：靈異直播》、泰片《屍降》與西洋恐怖片《厲陰宅》等，《粽邪》以台灣百年殯葬儀式「送肉粽」為背景，孫可芳在片中設定是被頭下腳上被倒吊，整個人腳被反折在天花板上旋轉，處於腦充血狀態，自嘲比吃嘔吐物還可怕，死狀相當淒慘。

而friDay影音獨家播出取材自泰國邪門宗教的《屍降》，片中主角想要把死去的教徒喚回人世，但卻不小心招來孤魂野鬼，一上架就奪得當周熱播第一。

(中時 )