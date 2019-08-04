台南市山上區公所4日上午舉辦模範父親暨鑽石婚夫妻表揚活動，並安排子女為爸爸奉茶的儀式，感謝爸爸為家庭的付出，氣氛溫馨感人。（劉秀芬翻攝）

為感謝及慶祝8月8日這個專屬於父親的特別節日，台南市山上區公所4日上午於3樓禮堂舉辦模範父親暨鑽石婚夫妻表揚活動，表揚9位由各里遴選出的模範父親以及1對鑽石婚夫妻楷模，公所並安排子女為爸爸奉茶的儀式，感謝爸爸為家庭的付出，氣氛溫馨感人。

山上區公所今年還提報山上里晶鑽爸爸黃天文至市府接受表揚，黃天文今年83歲，為人敦厚老實，與鄰里均能和睦相處，並能發揮守望相助之美德，對公益事業及宗教尤其熱心，不只擔任山上天后宮委員會顧問，本身更是天后宮太子爺乩身，對於宗教的傳承與推廣均積極參與，盡心盡力發揚山上玉二媽的精神。

代表山上區接受市政府鑽石婚夫妻表揚的平陽里汪漢增、汪林蟬夫妻，攜手走過63年歲月，雖然生長在物資匱乏的日據時代，生活困苦艱難，但夫妻倆同心協力，教導出一群優秀子女。汪漢增年輕還曾參加金門823炮戰戰事，接受過政府表揚事蹟，目前汪家子孫滿堂，計有孫子10名，曾孫15名，家庭生活相處和樂。

山上區長余基吉表示，父親是孩子們心中的榜樣，在孩子成長過程中扮演重要的角色，承擔重大的責任，希望透過這次的表揚活動，向辛苦在外打拚、給予家人安適生活的每位父親致上最高的敬意。

(中時 )