美聯社援引伊朗國營IRNA通訊社的報導，一架伊朗空軍的戰鬥機在該國南部波斯灣附近墜毀，所幸兩名飛行員及時逃生。

IRNA通訊社報導，失事的戰機是在貼近波斯灣的坦格斯坦縣(Tangestan County)進行例行的巡邏飛行，卻遭遇機械故障，大約會當地時間12:30，在沿海城鎮附近墜毀，機上的兩名飛行員彈射成功，已被救回。

伊朗國營新聞發布的墜機照片，從尾翼判斷，這是F-4戰機。(圖/IRNA)

IRNA通訊社的新聞稿沒有說明墜毀的戰機種類，不過依據IRNA通訊社的圖片研判，墜毀的是F-4 幽靈二式戰機(Phantom II)，這型戰機從1957年就已問世，伊朗在1960年代購入約200架，如今仍有60多架在役，服役時數已超過40年了。

除伊朗以外，現今仍有埃及、希臘、日本、土耳其仍舊在操作F-4戰機，日本購入F-35的主要目的就是汰除F-4，不過目前數量還不足，因此F-4還會在航空自衛隊支撐大約一兩年。然而伊朗的F-4情況又特別不易維持，美國對伊朗的經濟制裁與武器禁運，使得零件取得很困難，他們採用逆向工程的方式維持。

(中時電子報)