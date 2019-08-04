進入暑期以來，世界文化遺產敦煌莫高窟客流量的逐日激增，不斷逼近其單日最大遊客承載量6000人次的上限。面對門庭若市的龐大客流考驗，敦煌研究院呼籲遊客選擇錯峰出遊。

7月以來，莫高窟暑期超大客流已基本成常態。截至8月3日，莫高窟今年已累計接待遊客107萬人次，遊客人數較去年同期增長15％。連日來，受莫高窟遊客承載量所限，莫高窟單日6000張A類門票已遠不能滿足遊客需求，為了讓不遠千里來到敦煌、未進行提前預約而直奔莫高窟參觀的遊客不被拒之門外，能感受和體驗到千年石窟的魅力，該院推出了單日1.2萬張只能看四個洞窟的B類門票。

每年七八月份，是敦煌傳統旅遊旺季。為確保文物和遊客安全，莫高窟嚴格執行6000人次的日最大遊客承載量控制。該院還採取總量控制、網路預售、延長工作時間、分時段參觀洞窟的管理辦法，對遊客進行合理分流，不斷提升遊客參觀滿意度。

(旺報 )