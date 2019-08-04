台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，柯今天在臉書宣告創黨大會6日登場，更暗諷韓國瑜與蔡英文總統，他指出，當今的台灣除了藍綠，除了發大財與芒果乾（喻亡國感很重的人），要有其他選項，柯也表明自己組黨，是扛起改變政治文化的責任，讓藍綠過去30年搞垮台灣的事不再發生。

柯文哲PO文表示，當今的台灣，除了藍綠、統獨，除了發大財與芒果乾，要有其他選項。清廉、勤政本來只是政府的基本條件，現在在台灣卻變成難得之事。所以，必須先處理最基本的「國家治理」問題。要有廉能政府，才能在世界上凸顯台灣的價值。

柯文哲指出，今年參訪很多國家，讓他感慨台灣真的空轉太久了，第三航廈一再流標，只是一個例子，許多重大建設甚至因為政治力的介入而延宕，這不是一個正常國家應該有的現象。

柯文哲說，台灣的整體利益、人民的最大福祉，才是政策最重要的考慮因素，很可惜，現在的情況，是派系利益大於政黨利益，政黨利益大於國家利益，現有的小黨，又受限於意識形態，而變成主流政黨的側翼。

柯說，台灣在藍綠之外，應該有其他選擇，讓改變台灣政治文化的力量，可以在國會，在全台各地發揚光大。最終的目標，不是消滅藍綠，而是大家可以在這個社會共存共榮，都有機會實踐各自的理想。

柯指出，台灣民眾黨，以台灣為名，以民眾為本，他們相信「眾人的智慧，超越個人的智慧」，8月6日不是正式的「組黨大會」，而是法定程序所需，所以不會寄發邀請函，不邀請政治人物，也謝絕捐款，順利成立後，將會盡速將網站建置完成，用E化的方式，讓每一位公民都能參與改變政治文化的行列。

(中時 )