對於高雄巿長韓國瑜不排除再度訪美，中山大學政研所教授廖達琪表示，對於韓國瑜可能訪美的細節不清楚，但是韓國瑜4月訪美時是以高雄巿長身分，行程也定位在財經之旅，如果10月二度訪美，身分至少是國民黨提名的總統參選人，角色已經跟上回不一樣。

她說，韓國瑜這次訪美如果成行，他的高度已經是要選總統，而台灣的總統候選人好像都要跟美國的政界做接觸，因此除了僑社，相信韓國瑜如果再度訪美，屆時的政治性一定高很多，而且也有政治上的必要。

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(中時 )